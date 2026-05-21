Сборная США вырвала победу у Германии на чемпионате мира

Сборная США обыграла национальную команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе немецкой команды голами отметились Мориц Зайдер, Фредерик Тиффельс, Марк Михаэлис. За США шайбы забросили Исаак Ховард, Макс Сассон и Томми Новак. Во время овертайма команды шайб не забросили, а в серии буллитов победный для США бросок нанес Райан Леонард.

Сборные США и Германии выступают в группе А. Американская команда выиграла второй матч из четырех, немецкая сборная потерпело четвертое поражение на турнире. В следующей игре США сразятся Латвией 23 мая, стартовая сирена прозвучит в 13:20 по московскому времени. Хоккеисты из Германии сыграют с Венгрией на день раньше, матч начнется в 17:20 мск.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участия в мировом первенстве 2026 года, которое проходит с 15 по 31 мая в Швейцарии.

