Латвия проиграла сборной Австрии на чемпионате мира по хоккею 2026 года

Сегодня, 19 мая, в Цюрихе, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Австрии и Латвии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали австрийские хоккеисты со счётом 3:1.

На 28-й минуте счёт открыл хоккеист сборной Австрии Тим Харниш, которому ассистировал Пауль Штапельфельдт. На первой минуте третьего периода сборная Латвии сравняла счёт — отличился Рудольф Балцерс. Через несколько минут австрийцы вновь вышли вперёд в счёте после гола Беньямина Нисснера. За две секунды до конца третьего периода Винценц Рорер забросил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. Австрия и Латвия выступают в группе А с командами Швейцарии, Великобритании, Германии, США, Венгрии и Финляндии.