Сергей Брылин займет новую должность в «Нью-Джерси»

Тренер «Нью-Джерси Дэвилз», трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин займёт новую должность в клубе.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

«Нью-Джерси Девилз» объявляют, что тренер вратарей Дэйв Рогальски освобождён от занимаемой им должности. Кроме того, помощник тренера Сергей Брылин займет новую должность в клубе. Начался поиск кандидатов на эти должности», — сказано в сообщении пресс-службы «дьяволов».

Сергею Брылину 52 года, в «Нью-Джерси» он работает с 2022-го. Прежде российский специалист трудился в клубах «Ютика Кометс», «Бингемтон Девилз» и «Олбани Девилз».