Российский хоккеист рассказал о русофобии в Северной Америке

Хоккеист Алифанов о русофобии в Северной Америке: «В Канаде люди могли отвернуться и уйти, узнав, что я из России. В городе повесили флаги Украины. В США все по-другому»
Защитник Johnson & Wales University (команда выступает в студенческой лиге США NCAA Division III) Ярослав Алифанов высказался об отношении к россиянам в Канаде и США.
Ранее 22-летний хоккеист играл в Северной Америке за хоккейную академию Онтарио и Potomac Patriots.
– Какое в Северной Америке отношение к русским?
– Я приехал в академию в Канаду в 17 лет, и началась как раз эта неприятная ситуация. Я действительно не ожидал такого отношения от канадцев. Я мог прийти в какое-то место, например, в магазин, и меня спрашивают, откуда я. Говорю, что из России, и человек мог отвернуться и спокойно уйти.
В первый же день у нас во всем городе в центре повесили украинские флаги, в том числе под сводами арены. Как я считаю, не в поддержку, а чтобы, наоборот, не общались с русскими ребятами. Я очень хорошо отношусь к украинцам, со многими я дружил в молодежке и продолжаю дружить. Поэтому, когда политика вмешивается в спорт, это неприятно.
А в США все по-другому. Люди, начиная с моего возраста и лет до 40, спокойно к этому относятся. Если ты хороший человек, с тебя никто ничего не спросит. Но опять же все зависит от людей.
Например, Джош Грэттон играл в России и любит русских сам. А другой тренер имел свое видение. Не могу сказать, что это русофобия, но были непонятные для меня бытовые вещи. Может быть, все равно в приоритете американцы, свои ребята. Хотя в Америке к этому относятся максимально просто, – сказал Алифанов.
