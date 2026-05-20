Российский хоккеист рассказал о русофобии в Северной Америке

Защитник Johnson & Wales University (команда выступает в студенческой лиге США NCAA Division III) Ярослав Алифанов высказался об отношении к россиянам в Канаде и США.

Ранее 22-летний хоккеист играл в Северной Америке за хоккейную академию Онтарио и Potomac Patriots.

– Какое в Северной Америке отношение к русским?

– Я приехал в академию в Канаду в 17 лет, и началась как раз эта неприятная ситуация. Я действительно не ожидал такого отношения от канадцев. Я мог прийти в какое-то место, например, в магазин, и меня спрашивают, откуда я. Говорю, что из России, и человек мог отвернуться и спокойно уйти.

В первый же день у нас во всем городе в центре повесили украинские флаги, в том числе под сводами арены. Как я считаю, не в поддержку, а чтобы, наоборот, не общались с русскими ребятами. Я очень хорошо отношусь к украинцам, со многими я дружил в молодежке и продолжаю дружить. Поэтому, когда политика вмешивается в спорт, это неприятно.

А в США все по-другому. Люди, начиная с моего возраста и лет до 40, спокойно к этому относятся. Если ты хороший человек, с тебя никто ничего не спросит. Но опять же все зависит от людей.

Например, Джош Грэттон играл в России и любит русских сам. А другой тренер имел свое видение. Не могу сказать, что это русофобия, но были непонятные для меня бытовые вещи. Может быть, все равно в приоритете американцы, свои ребята. Хотя в Америке к этому относятся максимально просто, – сказал Алифанов.