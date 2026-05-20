Тренер Козлов рассказал о причинах поражения "Динамо" в плей-офф КХЛ

Вячеслав Козлов рассказал о причинах поражения "Динамо" в плей-офф КХЛ

Московское "Динамо" не смогло выиграть ни одного матча у минского "Динамо" в первом раунде плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), поскольку уступало сопернику в скорости и не имело дополнительного резерва для усиления игры. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер клуба Вячеслав Козлов.

"Динамо" заняло 7-е место по итогам регулярного чемпионата в Западной конференции. В плей-офф московская команда вылетела в первом раунде, уступив минскому "Динамо" (0-4 в серии).

"Мы проигрывали в скоростях, в оперативности, у них хорошо играл вратарь Зак Фукале, который быстро вводил шайбу, - сказал Козлов. - Из команды мы выжали максимум, никакого резерва у нас не было".

