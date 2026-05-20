Инсайдеры НХЛ поделились мнением о будущем тренере «Торонто». Ранее канадский клуб уволил Крэйга Беруби.

© Sports.ru

В числе претендентов на должность называют тренера университета Денвера Дэвида Карла. Он четырежды за 10 лет брал титул в NCAA (2017, 2022, 2024 и 2026) и дважды побеждал на молодежных чемпионатах мира со сборной США (2024, 2025).

«Среди тех, кем интересуется «Торонто» – Дэвид Карл. Между ними уже были контакты, и я думаю, что они снова поговорят», – сообщил Эллиотт Фридман.