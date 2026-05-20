Тренер Гришин заявил о желании поработать с Кузнецовым в «Нефтехимике»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что хотел бы поработать вместе с нападающим Евгением Кузнецовым.

Сезон‑2025/26 Кузнецов завершил в составе «Салавата Юлаева», набрав 20 (7+13) очков в 27 матчах. В мае агент Кузнецова Шуми Бабаев заявил «Матч ТВ», что форвард наверняка покинет уфимский клуб по окончании контракта.

— Евгений Кузнецов сейчас находится в поиске нового клуба, при этом нельзя сказать, что зарплатные требования у него высокие. Вам нужен такой нападающий в «Нефтехимик»?

— Такой игрок на дороге не валяется. На самом деле, мы вели с ним переговоры в середине прошлого сезона, но, к сожалению, он выбрал не нас, а «Салават Юлаев» по своим причинам. Сейчас, если вопрос поднимется, думаю, что мы обсудим. Почему нет? Для Нижнекамска это был бы очень серьезный ход, в том числе и для популяризации хоккея, — сказал Гришин «Матч ТВ».

