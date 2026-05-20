Игрок «Локомотива» поделился мнением о треш-токе в финале Кубка Гагарина

Форвард «Локомотива» Егор Сурин поделился мнением о треш-токе в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3-2 в серии).

После четвертой игры 19-летний хоккеист заявил, что не знает нападающего «Ак Барса» Илью Сафонова. Позднее это прокомментировал защитник казанцев Илья Карпухин, написав в соцсетях: «Такой молодой, а уже с памятью проблемы».

– Наверняка видели, что Илья Карпухин написал под вашими словами о Сафонове, да и в целом, в серии треш‑тока хватает. Как к этому относитесь?

– Я думаю, они не вывезут мой треш‑ток, я просто не хочу в это влезать. Каждый занимается тем, чем хочет. Главное – выигрывать матчи, будем стараться делать это, – сказал Сурин.