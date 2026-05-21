Игрок «Локомотива» прокомментировал высказывания нападающего «Ак Барса»

Форвард «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал высказывания форварда «Ак Барса» Ильи Сафонова в адрес игроков ярославской команды.

Ранее Сафонов в интервью клубному телевидению назвал хоккеистов «Локомотива» «красивыми актерами».

– Что скажете про высказывание Сафонова, который назвал игроков «Локомотива» актерами?

– Ему виднее. Думаю, нормальные, умные люди прислушаются к нему и сделают выводы, – сказал Сурин.