Игрок «Локомотива» прокомментировал высказывания нападающего «Ак Барса»

Сурин о том, что Сафонов из «Ак Барса» назвал игроков «Локомотива» актерами: «Ему виднее. Умные люди сделают выводы»
Форвард «Локомотива» Егор Сурин прокомментировал высказывания форварда «Ак Барса» Ильи Сафонова в адрес игроков ярославской команды.
Ранее Сафонов в интервью клубному телевидению назвал хоккеистов «Локомотива» «красивыми актерами».
– Что скажете про высказывание Сафонова, который назвал игроков «Локомотива» актерами?
– Ему виднее. Думаю, нормальные, умные люди прислушаются к нему и сделают выводы, – сказал Сурин.
