КХЛ объявила о рекорде

Сезон-2025/26 установил общий рекорд посещаемости матчей Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Регулярный чемпионат сезона-2025/26 стал самым посещаемым в истории турнира. 748 матчей посетили 5 874 018 зрителей, а средняя посещаемость составила 7 853 болельщика за игру, что также является рекордом. В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина команды провели 75 матчей, которые собрали 686 357 зрителей. Средняя посещаемость составила 9 151 человек за игру - это третий результат в истории плей-офф КХЛ. Кроме того, во время финальной серии между "Локомотивом" и "Ак Барсом" был установлен новый рекорд общей посещаемости сезона - 6 560 375 зрителей. Предыдущее достижение, установленное в прошлом сезоне, составляло 6 543 257 зрителей.

Шестой матч финальной серии плей-офф пройдет 21 мая в Казани. "Лкомотив" ведет в серии со счетом 3-2.