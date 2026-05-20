Матч финальной серии плей-офф МХЛ завершился массовой дракой

Массовая драка между игроками московского "Спартака" и ярославского "Локо" произошла после окончания четвертого матча финальной серии плей-офф Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча завершилась победой "Локо" (3:2 в овертайме). Счет в серии стал 2-2.

В результате инцидента пять хоккеистов получили два двухминутных штрафа. Голкипер "Спартака" Юрий Иванов получил дисциплинарный штраф до конца матча за удар клюшкой.

Пятый матч противостояния состоится 22 мая в Ярославле.