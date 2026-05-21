Гол Дорофеева помог «Вегасу» выиграть первый матч полуфинала Кубка Стэнли

В первом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли "Вегас" в гостях встречался с "Колорадо". Матч завершился победой "Голден Найтс" - 4:2.

Ключевой вклад в успех команды внес российский нападающий Павел Дорофеев. На 36-й минуте встречи он забросил шайбу, которая стала для него четвертой подряд в матчах плей-офф.

Благодаря этому голу 25-летний форвард упрочил свое лидерство в гонке снайперов текущего розыгрыша Кубка Стэнли. На его счету теперь 10 голов и 2 передачи в 13 матчах плей-офф.

У победителей также отличились Дилан Коглан, Бретт Хауден и Ник Дауд. В составе "Колорадо" шайбы забросили россиянин Валерий Ничушкин и Габриэль Ландеског.

Для 31-летнего Ничушкина этот гол стал вторым в нынешнем плей-офф, всего на его счету 2 гола и 2 передачи в 10 матчах.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Вегаса". Второй матч также пройдет на домашней арене "Колорадо".