Российский игрок "Вегаса" повторил редкое снайперское достижение

Павел Дорофеев забил в первом матче полуфинала плей-офф НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш», завершившемся со счётом 4:2 в пользу «Вегаса». Этот гол стал для российского нападающего десятым в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Он стал пятым игроком клуба, забившим двузначное количество голов в одном плей-офф НХЛ. Ранее такой результат удавался только четырём хоккеистам, и все они играли за «Вегас» в сезоне 2022/2023, когда команда выиграла Кубок Стэнли: Джонатан Маршессо (13 голов), Уильям Карлссон (11 голов), Марк Стоун (11 голов) и Чандлер Стивенсон (10 голов).

Гол в матче с «Колорадо» стал для Дорофеева четвёртым подряд в текущем плей-офф. В 13 встречах турнира он набрал 12 очков: 10 голов и 2 передачи. В регулярном чемпионате НХЛ сезона 2025/26 форвард провёл сильный сезон, забив 37 голов и отдав 27 передач в 82 матчах.