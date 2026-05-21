«Югра» обыграла «Химик» и вышла вперед в финальной серии плей-офф ВХЛ

Сегодня, 21 мая, в Воскресенске завершился третий матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ сезона-2025/2026, в котором местный «Химик» принимал «Югру» из Ханты-Мансийска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Химик имени Николая Эпштейна», одержали гости со счётом 2:1. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу югорской команды.

На 19-й минуте нападающий «Югры» Артём Попов забил первый гол. На 23-й минуте форвард Егор Маклозян удвоил преимущество югорчан. На 36-й минуте нападающий Александр Беляев сократил отставание «Химика», установив окончательный счёт — 2:1.

Следующие матчи серии состоятся 23, 26, 28*, 30* мая.

* если потребуется