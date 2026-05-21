Даниил Исаев признан самым ценным игроком Кубка Гагарина

Голкипер ярославского "Локомотива" Даниил Исаев признан MVP плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В четверг "Локомотив" во второй раз подряд стал обладателем Кубка Гагарина, победив в шестом матче финальной серии казанский "Ак Барс" - 3:2.

По итогам Кубка Гагарина самым ценным игроком был признан вратарь ярославского клуба Даниил Исаев. В 22-х играх плей-офф на его счету 16 побед. В пяти играх 25-летний вратарь оставил свои ворота в неприкосновенности.

Лучшим бомбардиром Кубка Гагарина стал американский защитник "Ак Барса" Митчелл Миллер. На его счету 23 очка (7 шайб и 16 голевых передач).