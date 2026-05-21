Наставник «Локомотива» завершил карьеру после победы в КХЛ

Канадский наставник Боб Хартли объявил об уходе из тренерской профессии сразу после того, как привёл ярославский «Локомотив» ко второму подряд завоеванию Кубка Гагарина. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно о победе «железнодорожников» в шестом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» — встреча завершилась со счётом 3:2. Этот успех позволил ярославцам выиграть противостояние с общим счётом 4:2 и во второй раз кряду поднять над головой главный трофей Континентальной хоккейной лиги.

Когда журналисты поинтересовались у Хартли, планирует ли он продолжить работу, канадец дал предельно откровенный ответ. Он заявил, что для него всё закончено, признался в сильной усталости и намерении отправиться домой, добавив при этом: «Я уже старый».