Сборная Швейцарии уверенно победила Великобританию на чемпионате мира — 2026

Сегодня, 21 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Великобритании. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 4:1.

На шестой минуте нападающий сборной Швейцарии Нино Нидеррайтер забил первый гол. На 22-й минуте форвард Нико Хишир удвоил преимущество швейцарцев. На 29-й минуте нападающий Симон Кнак забросил третью шайбу швейцарской команды. На 35-й минуте форвард Джошуа Уоллер сократил отставание сборной Великобритании. На 53-й минуте Нидеррайтер забил четвёртый гол Швейцарии, оформив дубль и установив окончательный счёт — 4:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. Швейцария и Великобритания выступают в группе А с командами Австрии, Венгрии, США, Германии, Латвии и Финляндии.