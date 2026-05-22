Форвард «Ак Барса» Сафонов может продолжить карьеру в США

Известный североамериканский журналист Рик Даливаль, сообщил, что российский нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов может продолжить карьеру в США.

© Чемпионат.com

По данным источника, переговоры о возможном переходе игрока в Северную Америку пока не начались, но могут стартовать в ближайшее время.

В шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги казанский клуб уступил «Локомотиву» со счётом 2:3. По итогам этой встречи ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв серию со счётом 4-2.

В нынешнем сезоне Кубка Гагарина Сафонов принял участие в 20 матчах, в которых записал в свой актив два гола и сделал семь результативных передач.