Фетисов: в России до сих пор нельзя защитить клубы от отъезда игроков в НХЛ

В российском хоккее до сих пор нет защиты от отъезда молодых отечественных игроков в клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Ранее агент 20-летнего защитника "Торпедо" Антона Силаева Алексей Дементьев сообщил ТАСС, что хоккеист с большей долей вероятности подпишет контракт с клубом НХЛ "Нью-Джерси".

"Меня удивляет до сих пор, что опять никакого регулирования с НХЛ нет, что мы предлагали в свое время - защитить права наших игроков до определенного возраста, чтобы они могли, как Кирилл Капризов в возрасте 23 лет, поехать в Америку, - сказал Фетисов. - До сих пор мы не можем защитить права и клубов, и болельщиков, следящих за молодыми талантами в нашей стране".

Единственным документом, регулировавшем отношения между НХЛ и Континентальной хоккейной лигой, был меморандум о взаимопонимании контрактов. В договоре прописывалось, что обе стороны уважают контрактные соглашения игроков с клубами. Меморандум действовал с 2010 года, в 2023 году заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил ТАСС, что это соглашение больше не действует.