Артем Батрак: «Локомотив» – это династия, которая может превратиться в супердинастию. Велика вероятность, что клуб выиграет третий Кубок Гагарина подряд»
Комментатор Артем Батрак поделился мыслями после победы «Локомотива» в розыгрыше Кубка Гагарина.
Команда тренера Боба Хартли обыграла «Ак Барс» со счетом 4-2 в финальной серии. Ярославский клуб выиграл титул во втором сезоне подряд.
«Для меня этот «Локомотив» – династия. Я не знаю, какие там критерии у этого всего, но, на мой взгляд, три финала из которых два победных – это династия. В следующем сезоне, хотя я не знаю, кто будет главным тренером. Велика вероятность, что «Локомотив» выиграет третий Кубок подряд. Вероятность высока, потому что с составом все будет хорошо. Поэтому «Локомотив» – это династия, которая может превратиться в супердинастию», – сказал Артем Батрак.
«Автомобилист» продлил контракт с Шашковым на 2 года. Форвард набрал 17 очков в 65 матчах сезона
Гусев об уходе из «Динамо»: «Благодарен руководству за уникальный шанс. Были и красивые победы, и обидные поражения. Мы показали во 2-м круге результат, за который не стыдно»
Артем Батрак: «Локомотив» – это династия, которая может превратиться в супердинастию. Велика вероятность, что клуб выиграет третий Кубок Гагарина подряд»
«Автомобилист» продлил контракт с Шашковым на 2 года. Форвард набрал 17 очков в 65 матчах сезона
Гусев об уходе из «Динамо»: «Благодарен руководству за уникальный шанс. Были и красивые победы, и обидные поражения. Мы показали во 2-м круге результат, за который не стыдно»
Артем Батрак: «Локомотив» – это династия, которая может превратиться в супердинастию. Велика вероятность, что клуб выиграет третий Кубок Гагарина подряд»