«Автомобилист» продлил контракт с нападающий

«Автомобилист» продлил контракт с Шашковым на 2 года. Форвард набрал 17 очков в 65 матчах сезона

27-летний нападающий Никита Шашков подписал новый контракт с «Автомобилистом».

Соглашение клуба и форварда рассчитано на два года.

В прошедшем сезоне Шашков набрал 17 (7+10) очков при полезности «плюс 9» в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф он провел 6 игр и не отметился результативными действиями при полезности «минус 2».

