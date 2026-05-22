«Автомобилист» продлил контракт с нападающий

«Автомобилист» продлил контракт с Шашковым на 2 года. Форвард набрал 17 очков в 65 матчах сезона
27-летний нападающий Никита Шашков подписал новый контракт с «Автомобилистом».
Соглашение клуба и форварда рассчитано на два года.
В прошедшем сезоне Шашков набрал 17 (7+10) очков при полезности «плюс 9» в 65 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф он провел 6 игр и не отметился результативными действиями при полезности «минус 2».
