Защитник «Локомотива» рассказал о работе с канадским тренером

Защитник «Локомотива» Алексей Береглазов рассказал о работе с канадским тренером Бобом Хартли, а также пожелал специалисту удачи после завершения тренерской карьеры.

«Когда я пришёл в Омск, то было очень много моментов — хоккейных вещей, на которые Хартли смотрел по другому. У него были свои определенные взгляды. Желаю Бобу только удачи. Знаю, много внуков у него. Пусть с ними нянчится, и чтобы всё было хорошо», — цитирует Береглазова «Матч ТВ».

21 мая 65-летний Боб Хартли после победы «Локомотива» в Кубке Гагарина объявил о завершении тренерской карьеры. Специалист работал в ярославском клубе в сезоне-2025/2026. Для «Локомотива» эта победа в Кубке Гагарина вторая подряд.

В 2021 году Хартли выиграл Кубок Гагарина вместе с омским «Авангардом».