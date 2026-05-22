Назначен новый спортивный директор ХК "Лада"

Рафик Якубов назначен на пост спортивного директора клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада" из Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

© ХК "Лада"

О сроках контракта со специалистом не сообщается. Ранее ТАСС сообщал, что 1 мая Якубов покинул пост спортивного директора московского "Динамо".

В качестве игрока Якубов становился двукратным чемпионом России - в составе тольяттинской "Лады" (1994 год) и казанского "Ак Барса" (1998). После завершения карьеры с 2002 по 2015 год работал в "Нефтехимике". В 2017-2021 годах занимал пост генменеджера "Ак Барса", команда в 2018 году стала обладателем Кубка Гагарина. Также был спортивным директором петербургского СКА. На аналогичной должности он работал в "Ладе" с 2023 по 2025 год.

Якубов был назначен на пост спортивного директора бело-голубых в мае 2025 года. В сезоне-2025/26 московская команда проиграла минскому "Динамо" (0-4) в первом раунде плей-офф.