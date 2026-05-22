Названы лучшие игроки финальной серии Кубка Гагарина

Даниил Исаев из ярославского "Локомотива" стал лучшим голкипером финальной серии плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Ранее ТАСС сообщал, что "Локомотив" со счетом 3:2 обыграл казанский "Ак Барс" в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ. Железнодорожники выиграли серию со счетом 4-2 и во второй раз подряд завоевали Кубок Гагарина. Исаев был признан самым ценным игроком плей-офф.

Лучшим защитником финальной серии стал Никита Черепанов из "Локомотива". Его одноклубник словак Рихард Паник - лучшим нападающим. Лучшим новичком финала стал защитник "Ак Барса" Степан Терехов.