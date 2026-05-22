Экс-тренер сборной России назвал лучших игроков сезона КХЛ

Крикунов: Ткачёв нестандартно мыслит, как Шипачёв в лучшие годы
Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал лучших игроков сезона КХЛ с учётом плей-офф.
«Сурин вошёл во вкус к концу плей-офф. Он впервые играл на таком высоком уровне. Вратарь Исаев провёл хороший сезон. Это стабильный вратарь, очень надёжный. Ткачёв мне нравится, люблю умных игроков. Он нестандартно мыслит, как Шипачёв в лучшие годы», — сказал Крикунов в интервью корреспонденту «Совспорта» Никите Вахитову.
В финальной серии Кубка Гагарина «железнодорожники» одержали победу над «Ак Барсом» (4-2).