Впервые в истории КХЛ и МХЛ чемпионские титулы завоевали команды из одной клубной системы

Команды системы ярославского «Локомотива» стали первыми в истории, одновременно ставшими чемпионами в КХЛ и МХЛ в рамках одного сезона.

В воскресенье «Локо» обыграл МХК «Спартак» в шестом матче финала OLIMPBET Чемпионата МХЛ (5:0), выиграл серию 4–2 и завоевал Кубок Харламова. В четверг основная команда «Локомотива» в шестой игре финала Фонбет Чемпионата КХЛ переиграла «Ак Барс» (3:2) и с тем же счетом 4–2 закрыла серию, во второй раз подряд взяв Кубок Гагарина.

Таким образом, впервые с момента создания КХЛ (в 2008‑м) и МХЛ (2009‑м) чемпионские титулы добыли игроки одной клубной системы.