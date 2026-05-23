Швейцарцы обыграли венгров

Сборная Швейцарии со счетом 9:0 обыграла команду Венгрии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Швейцарии.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Роман Йоси (19-я, 21 и 23 минуты), Тимо Майер (32), Денис Мальгин (34, 53), Калвин Тюркауф (36), Свен Андригетто (40) и Симон Кнак (56).

Сборная Швейцарии одержала шестую победу подряд и занимает первое место в группе A, набрав 18 очков. Швейцарцы гарантировали выход в четвертьфинал турнира. Команда Венгрии набрала 3 очка в 5 матчах и занимает 7-е место. В следующем матче сборная Швейцарии 26 мая сыграет с командой Финляндии. Венгры 25 мая встретятся с американцами.

В матче группы В сборная Чехии со счетом 3:2 обыграла команду Словакии.

В чемпионате мира принимают участие 16 сборных, которые разделены на две группы. Четыре лучшие команды каждой группы по итогам кругового турнира выйдут в четвертьфинал. По одной худшей сборной из каждой группы опустятся во второй по силе дивизион чемпионата мира на следующий сезон. Действующим чемпионом мира является команда США. Сборные России и Белоруссии отстранены от участия в турнире с 2022 года.