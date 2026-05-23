Сборная Норвегии обыграла команду Швеции

Сборная Норвегии по хоккею одержала победу над командой Швеции в матче группового этапа чемпионата мира.

Встреча группы B завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) в пользу норвежцев. В составе победителей дубль оформил Ной Стин, еще одну шайбу забросил Эрик Салстен. У шведов отличились Иван Стенберг и Лукас Рэймонд.

После пяти матчей сборная Норвегии набрала 10 очков, в активе команды Швеции девять баллов за шесть игр.

В следующем матче норвежцы 25 мая сыграют со сборной Чехии, а шведы на день позже встретятся с командой Словакии.

В другом матче игрового дня немцы обыграли австрийцев — 6:2.

Чемпионат мира. 2026

Норвегия — Швеция — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Стин, 9:32 (ВИДЕО), 33:15 (мен.) (ВИДЕО). Сальстен, 49:11 (мен.). — Стенберг, 22:23 (бол.) (ВИДЕО). Раймонд, 43:10.

Австрия — Германия — 2:6 (0:0, 1:2, 1:4)

Голы: Валльнер, 22:22. Рорер, 48:59. — Райхель, 23:28, 45:47 (бол.), 51:45 (бол.). Самански, 33:07. Видерер, 48:25. Эль, 54:44.