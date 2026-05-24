Защитник «Юты» предположил, кто станет обладателем Кубка Стэнли

Защитник «Юты» Дмитрий Симашев предположил, что «Каролина Харрикейнз» станет обладателем Кубка Стэнли в текущем сезоне.

– Кто выиграет Кубок Стэнли?

– Думаю, что в финал выйдут «Вегас» и «Каролина». И «Каролина» выиграет. Но «Колорадо» может отыграться. У «Вегаса» очень сильная команда, но почему-то кажется, что «Каролина» выиграет.

– С русскими ребятами из команд-полуфиналистов держите связь?

– Не особо. С Ваней Демидовым общаюсь, он мой очень хороший друг. Но стараюсь не отвлекать во время плей-офф, – сказал Симашев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

После двух полуфинальных матчей между «Монреалем» и «Каролиной» счёт 1-1. «Вегас» в другом полуфинале обыгрывает «Колорадо» со счётом 2-0 в серии.