Сборная Канады уверенно обыграла Словакию на чемпионате мира — 2026 по хоккею

Сегодня, 24 мая, во Фрибуре, Швейцария, завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Словакии. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 5:1.

На 15-й минуте нападающий сборной Канады Дилан Козенс забил первый гол с передач Сидни Кросби и Малкина Селебрини. На 29-й минуте Кристиан Поспишил сравнял счёт. Решающим в матче стал третий период, в котором канадцы забросили четыре шайбы — отличились Габриэль Виларди, Джон Таварес, Райан О'Райлли и Селебрини.

Всего на чемпионате мира 2026 года играют 16 сборных, которые на групповом этапе разбиты на две группы по восемь команд в каждой. В плей-офф выходят по четыре лучшие сборные из каждой группы. Команды, занявшие последние, восьмые места, вылетают в дивизион I Group A.