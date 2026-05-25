Дорофеев потерял единоличное лидерство в гонке снайперов Кубка Стэнли

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев потерял единоличное лидерство в снайперской гонке нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

© Чемпионат.com

Нападающий не отметился результативными действиями в третьем матче третьего раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (5:3). На его счету всё ещё 10 голов в 15 играх плей-офф. Однако в данной встрече шайбу забросил одноклубник россиянина канадский форвард Бретт Хауден. В его активе теперь также 10 голов при аналогичном количестве игр. Они разделяют первую строчку данного рейтинга.

Далее в топе снайперов нынешнего плей-офф НХЛ с семью шайбами расположились форварды Логан Стэнковен («Каролина Харрикейнз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Алекс Ньюхук («Монреаль Канадиенс»), Мэтт Болди («Миннесота Уайлд») и ещё один нападающий «Вегаса», канадец Митчелл Марнер.

После этой победы «Вегас» находится в шаге от выхода в финал плей-офф НХЛ. Счёт в серии 3-0.