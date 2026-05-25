Ничушкин не смог завершить третий матч серии с «Вегасом»

Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не смог завершить третий матч финала Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (3:5, 0-3) из-за травмы. 31-летний россиянин ни разу не вышел на лёд в третьем периоде. Его игровое время в матче составило 8.34.

Ничушкин успел отметиться двумя бросками в створ и двумя силовыми приёмами, завершив встречу с показателем полезности «+1». После игры главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар не предоставил никакой информации о его состоянии.

В текущем плей-офф НХЛ у Ничушкина 4 (2+2) очка в 12 играх при показателе полезности «+1». Напомним, в прошедшей игре получил травму Натан Макккиннон, которому шайба попала в колено.