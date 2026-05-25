Экс-хоккеист сборной России высказался о новом главном тренере «Трактора»

Рыбин — о новом главном тренере «Трактора»: «Гордон — темная лошадка, его пока никто не знает»
Бывший хоккеист сборной России Максим Рыбин заявил «Матч ТВ», что никто не знает потенциала нового главного тренера «Трактора» Скотта Гордона кроме генерального менеджера челябинской команды Алексея Волкова.
Ранее «Трактор» объявил о договоренности с 63‑летним Гордоном по контракту сроком на один сезон.
— Как оцените перспективы Гордона в «Тракторе»?
— Скажу так, я этого тренера не знаю, поэтому и суждений особых быть не может. Он может выстрелить, как Гру, а на второй сезон подать в отставку. Иностранцы обычно быстро устают. Я вот не видел, чтобы русский тренер подал в отставку со словами: «Ну, потому что я устал». Тому же Гру нужно было доработать контракт на высоком уровне. Такие отъезды не красят наш хоккей.
Пока Гордон — темная лошадка, неизвестно, что от этого тренера ждать. Думаю, его никто кроме Волкова не знает пока, — сказал Рыбин «Матч ТВ».
В «Тракторе» Гордон заменил Евгения Корешкова. В минувшем сезоне КХЛ челябинцы завершили борьбу за Кубок Гагарина на стадии первого раунда плей‑офф, уступив в серии будущему финалисту «Ак Барсу» со счетом 1–4.
