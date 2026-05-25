Тренер "Салавата Юлаева" объяснил неудачи клуба в начале сезона КХЛ

Неудачный старт уфимского "Салавата Юлаева" в регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2025/26 был связан с непростым календарем. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер команды Виктор Козлов.

На старте сезона команда потерпела пять поражений в шести матчах. 19 сентября после игры в Казани, в которой "Салават Юлаев" уступил "Ак Барсу" со счетом 1:3, уфимский клуб опустился на последнее место в Восточной конференции и предпоследнее - в общей таблице КХЛ.

"У нас команда была молодая, но и расписание было непростым. Если взять сентябрь, то мы играли в основном с топами по два-три раза. Нам сразу попались сложные соперники. Не исключаю вариант, что с другими командами все не было бы настолько тяжело в начале", - сказал Козлов.

"Салават Юлаев" по итогам регулярного чемпионата занял пятое место в Восточной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф уфимцы были сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (4-2), во втором раунде уступили ярославскому "Локомотиву" (0-4).