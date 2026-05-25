Лукашенко пошутил, что "Ак Барс" расстроил всю Белоруссию

Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече в Минске с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в шутку заметил, что казанский "Ак Барс", обыгравший в апреле минское "Динамо" в плей-офф КХЛ, расстроил всю Белоруссию.
"Нечаянно", - ответил Минниханов.
"Тем не менее это для нас был хороший урок", - указал президент Белоруссии.
В свою очередь глава Татарстана заметил, что в итоге команда "Ак Барс" не смогла завоевать Кубок Гагарина.
"Нет, ну в финале играли достойно. Я вижу недооценку определенную. В шаге были от победы. Но секунды. Это хоккей, это игра", - пояснил Лукашенко.
