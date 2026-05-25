Вратарь «Авангарда» может перейти в «Ладу»

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Андрей Мишуров может перейти из «Авангарда» в «Ладу», где получит возможность стать основным голкипером.

В прошлом сезоне FONBET КХЛ 24-летний вратарь провел 15 матчей и одержал 10 побед, отражая в среднем 90,8% бросков при коэффициенте надежности 2,37.

Мишуров не выходил на лед в матчах завершившегося Кубка Гагарина.