У нападающего «Торонто» случилось осложнение после операции

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» объявил, что у нападающего Макса Доми случилось осложнение после операции.

Точные сроки восстановления 31‑летнего игрока и характер травмы не уточняется.

— Макс Доми перенес операцию, чтобы устранить проблему, с которой он играл в сезоне‑2025/26. Из‑за осложнений, возникших в результате операции, Доми выбыл на неопределенный срок. Хоккеист продолжит работать с медицинским персоналом клуба и пройдет повторное обследование в начале тренировочного сбора, — говорится в заявлении клубной пресс‑службы.

В регулярном чемпионате форвард провел 80 матчей, в которых набрал 36 (12+24) очков. Его контракт с зарплатой в 3,75 миллиона долларов рассчитан до конца сезона‑2027/28.

Максу Доми в 12 лет был поставлен диагноз сахарный диабет 1‑го типа.