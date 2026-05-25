«Ак Барс» может продлить контракт с нападающим на более скромных условиях

«Ак Барс» может сохранить 33-летнего нападающего Дмитрия Яшкина в клубе.

По информации «Бизнес Online», казанская команда готова вести переговоры о продлении контракта с игроком, но на более скромных финансовых условиях, чем сейчас.

Отмечается, что хоккеист не прочь остаться в «Ак Барсе».

Действующий контракт форварда и клуба рассчитан до 31 мая. По данным «Спорт-Экспресса», зарплата Яшкина в этом сезоне составляла 95 миллионов рублей в год.

Нападающий набрал 32 (18+14) очка в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 10 (7+3) баллов в 20 играх.