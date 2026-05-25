«Ак Барс» может продлить контракт с нападающим на более скромных условиях

«Ак Барс» может продлить контракт с Яшкина на более скромных финансовых условиях. Форвард готов остаться в клубе («Бизнес Online»)
«Ак Барс» может сохранить 33-летнего нападающего Дмитрия Яшкина в клубе.
По информации «Бизнес Online», казанская команда готова вести переговоры о продлении контракта с игроком, но на более скромных финансовых условиях, чем сейчас.
Отмечается, что хоккеист не прочь остаться в «Ак Барсе».
Действующий контракт форварда и клуба рассчитан до 31 мая. По данным «Спорт-Экспресса», зарплата Яшкина в этом сезоне составляла 95 миллионов рублей в год.
Нападающий набрал 32 (18+14) очка в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 10 (7+3) баллов в 20 играх.
