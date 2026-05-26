Демидов вышел на четвёртое место в истории «Монреаля» по результативности среди новичков

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов оформил результативный пас в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнз» (2:3) ОТ.

Таким образом, в 17 матчах текущего плей‑офф на счету Демидова теперь 9 (3+6) очков. В регулярном чемпионате Демидов стал лучшим бомбардиром среди новичков — 62 (19+43) очка в 82 матчах: в совокупности в активе игрока 71 очко.

20‑летний россиянин вышел на четвёртое место среди новичков «Канадиенс» по результативности в регулярном сезоне и плей-офф НХЛ.

Выше россиянина идут только Кьелл Далин (сезон 1985/1986) — 76 очков, Челиос (1984/1985) — 74 и Матс Наслунд (1982/1983) — 72.

Счёт в серии 2-1 в пользу «Каролины».