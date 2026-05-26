«Салават» продлит контракт с вратарем

«Салават» продлит контракт с Коноваловым на год. Вратарь провел 8 матчей в прошлом сезоне (Михаил Зислис)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, «Салават Юлаев» договорился о новом контракте на год с вратарем Ильей Коноваловым.
В прошлом сезоне он присоединился к команде 1 ноября, когда уфимцы обменяли Александра Самонова.
Коновалов восемь раз появлялся на льду в матчах FONBET КХЛ, включая две игры в Кубке Гагарина. В Olimpbet ВХЛ голкипер провел пять матчей за «Торос».
