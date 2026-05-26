Игрок «Локомотива» предложил сдвинуть начало сезона КХЛ

Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев ответил на вопрос, будет ли набивать татуировку в честь второго выигранного Кубка Гагарина, и предложил сдвинуть начало сезона в Континентальной хоккейной лиге.

«У меня последние годы уже времени на это нет. Много идей, но некогда делать. Много каких татуировок хочу набить. Лето короткое стало, поэтому не успеваю. Дети, отдых. Хотелось бы начало сезона передвинуть на конец сентября. Концовку подвинули, а начало-то нет. Это будет по-честному — начало сдвинуть. Как в НХЛ? Хорошо, конечно, как в НХЛ начинать — в октябре. Надо подумать. Раз концовку на месяц сдвинули, давайте начинать новый сезон хотя бы 20 сентября. Думаю, все за будут», — приводит слова Сергеева Legalbet.