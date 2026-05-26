Губерниев сделал прогноз о карьере Овечкина

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «Матч ТВ» предположил, что Александр Овечкин продлит контракт в НХЛ еще на несколько сезонов.

В воскресенье Овечкин посетил Суперфинал Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 4:3) в «Лужниках». Хоккеист выходил в эфир «Матч ТВ» вместе с Губерниевым.

— Напрямую я не спрашивал у Овечкина, собирается ли он дальше играть в НХЛ. Я спросил, как он себя чувствует. Саша ответил, что самочувствие у него прекрасное. Видно, что он очень заряжен, физически крепок. Пришел с сыновьями, выглядит здорово. Я думаю, что Овечкин проведет еще несколько сезонов в НХЛ на высшем уровне. Выглядит это так. По крайней мере, такое впечатление осталось у меня от встречи с Александром Великим. Совершенно точно, что он пребывает в расцвете своих сил, — сказал Губерниев корреспонденту «Матч ТВ».

Овечкину 40 лет, он провел 1573 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 1687 (929+758) очков. С учетом плей‑офф он забил 1006 голов, отставая на 10 шайб от рекорда Уэйна Гретцки (1016). Контракт форварда с «Вашингтоном» завершен, сейчас Овечкин имеет статус неограниченно свободного агента.