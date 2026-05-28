Защитник подписал новый контракт с «Северсталью»

Защитник Томас Грегуар подписал новый контракт с «Северсталью». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на один год и действует до завершения сезона-2026/2027.

В прошедшем сезоне с учётом матчей плей-офф канадский защитник провёл 65 игр и набрал 21 (4+17) очко. Показатель полезности — «+5».

Грегуар имеет опыт выступления в Американской хоккейной лиге, где он провёл 72 матча и набрал 33 очка — забросил семь шайб и отдал 26 результативных передач с показателем полезности «+9». В сезоне-2024/2025 выступал в чемпионате Швейцарии за «Клотен». В 51 матче регулярного чемпионата Грегуар набрал 25 очков — забросил восемь шайб и отдал 17 результативных передач с показателем полезности «+4».