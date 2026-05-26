Экс-защитник клубов КХЛ высказался касательно нападающего Да Косты.

«Бомбардирских качеств Да Косты не видно в плей-офф. Он все-таки не Радулов. На него будет спрос в КХЛ». Щитов об экс-форварде «Автомобилиста»
Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался касательно нападающего Стефана Да Косты.
«Автомобилист» ранее расторг контракт с 36-летним форвардом.
«Да Коста – хороший, мастеровитый игрок, адаптированный для нашей лиги. Языком владеет, все его прекрасно знают. Может решить момент, может здорово играть в регулярном чемпионате. Он поможет клубу попасть в плей-офф. Но, честно, в плей-офф его бомбардирских качеств не видно. Возможно, его закрывают. Плюс его возраст. Он все-таки не Александр Радулов. Помочь команде попасть в плей-офф Да Коста может. Опыта и мастерства под эту задачу достаточно. Спрос в КХЛ на него точно будет и, возможно, он уже предварительно с кем-то из клубов договорился. Такие игроки долго не будут без дела», – сказал Никита Щитов.
