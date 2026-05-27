Сборная Швейцарии обыграла Финляндию в матче за первое место в группе на ЧМ-2026 по хоккею

Сегодня, 26 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Финляндии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали швейцарские хоккеисты со счётом 4:2.

Сборная Швейцарии открыла счёт уже на первой минуте матча — отличился Аттилио Бьяска с передачи Доминика Эгли. Спустя пару минут Кен Егер удвоил преимущество швейцарцев. Финны смогли отыграться благодаря дублю Александра Баркова в середине второго периода. На 57-й минуте Егер оформил дубль и принёс швейцарцам победу. На последней минуте Нико Хишир голом в пустые ворота установил окончательный счёт.

Швейцария заняла первое место в группе А. Финляндия по итогам группового этапа расположилась на втором месте.