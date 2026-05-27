Хоккеисты «Вегаса» не стали прикасаться к кубку за победу в Западной конференции НХЛ

Хоккеисты «Вегаса» не стали трогать кубок за победу в Западной конференции Национальной хоккейной лиги.

В серии до четырех побед «Вегас» всухую обыграл «Колорадо» (4–0). За «Вегас» играют россияне Павел Дорофеев и Иван Барбашев.

В финале Восточной конференции играют «Каролина» и «Монреаль». «Харрикейнз» впереди в серии до четырех побед (2–1).

