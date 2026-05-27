Генменеджер «Ак Барса» поделился планами на нападающего Денисенко

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщил, что в клубе заинтересованы в сохранении нападающего Григория Денисенко.

25‑летний Денисенко перешел в «Ак Барс» в сентябре 2025 года, подписав контракт до 31 мая 2026‑го. В регулярном чемпионате он набрал 28 (14+14) очков в 64 матчах, в плей‑офф забросил две шайбы и сделал столько же результативных передач в 20 играх. На счету Денисенко 33 матча в НХЛ и семь голевых пасов.

— Денисенко долгое время провел в Америке, где другие требования и хоккей. Мы ему поменяли роль — не ту, на которую его брали. Его адаптация затянулась на весь сезон. Но все видели, какой он сильный индивидуально игрок. Надо добавить точности в бросках. Денисенко — ограниченный агент. У нас есть интерес его оставить. Если Григорий продолжит играть дальше, то ему надо выходить на новые роли. Прогресс у него есть, — передает слова Валиуллина корреспондент «Матч ТВ».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин добавил, что Денисенко показал свои сильные стороны в минувшем сезоне.

— Я знаю Григория с детских лет, когда работал в челябинской школе «Трактор» и мы соперничали с тюменским «Газовиком». Григорий был всегда ярким, техничным, на молодежном уровне был одним из самых талантливых в мире. Время идет, он получил опыт в Северной Америке. Да, где‑то не хватало уверенности, что‑то он растерял. Много говорили с ним по ходу сезона. Дали новую роль Грише, которую он принял. Объясняли, для чего это нужно. Он достойно взял эту роль. Может быть, не весь сезон провел ровно. Но показал свои сильные стороны. Этот сезон пошел ему на пользу, и он сможет вернуть свои самые лучшие качества, — сказал Гатиятулин.

На прошлой неделе казанский клуб дома уступил «Локомотиву» (2:3) и со счетом 2–4 проиграл финальную серию плей‑офф КХЛ.