Ротенберг рассказал о драфте в КХЛ

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о драфте в КХЛ. Лига проводила его с 2009 по 2016 год.

© Sports.ru

– У НХЛ нет своих детских школ, но за счет скаутинга и системы драфта создает международные команды. Тебе не кажется, что в этом есть некоторый смысл?

– Еще с советского времени исторически сложилось, что у нас много хоккейных школ. Это очень хорошо...

– Я имею в виду привязку спортивных школ к профессиональным клубам.

– Вопрос финансирования. У нас клубы финансируют школы: так сложилось, это дает результат. Всегда можно улучшать.

В Северной Америке также есть федерации, которые развивают детский хоккей в своих странах. НХЛ существует больше 100 лет, у них своя экосистема, – сказал Ротенберг.