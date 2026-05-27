Ротенберг рассказал о драфте в КХЛ

Ротенберг о драфте в КХЛ: «У нас клубы финансируют школы – это дает результат. НХЛ больше 100 лет, у них своя экосистема»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о драфте в КХЛ. Лига проводила его с 2009 по 2016 год.
– У НХЛ нет своих детских школ, но за счет скаутинга и системы драфта создает международные команды. Тебе не кажется, что в этом есть некоторый смысл?
– Еще с советского времени исторически сложилось, что у нас много хоккейных школ. Это очень хорошо...
– Я имею в виду привязку спортивных школ к профессиональным клубам.
– Вопрос финансирования. У нас клубы финансируют школы: так сложилось, это дает результат. Всегда можно улучшать.
В Северной Америке также есть федерации, которые развивают детский хоккей в своих странах. НХЛ существует больше 100 лет, у них своя экосистема, – сказал Ротенберг.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости