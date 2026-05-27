Ротенберг рассказал о зарождении программы «Красная Машина»

Ротенберг о «Красной Машине»: «Меня привлекли к разработке программы, когда мы не выиграли ОИ в Сочи. Сейчас у наших детей в спортшколах больше льда, чем у североамериканских»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в интервью Вячеславу Фетисову рассказал о зарождении программы «Красная Машина».
– Каким образом ФХР помогает развитию хоккея на местах? Какие программы, которые напрямую финансируются федерацией, помогли регионам с экипировкой, методичками и рекомендациями?
– Когда мы не выиграли Олимпиаду в Сочи, меня привлекли к разработке стратегии. Мы стали разрабатывать федеральную программу и методическое пособие «Красная Машина» для регионов.
Все это время в регионах идут семинары по повышению квалификации, материальная помощь. Конечно, этого недостаточно, чтобы охватить все проблемные точки.
Главная проблема – количество льда. Ребенку желательно иметь не час льда в день в хоккейной школе, а два, но это в два раза более затратно. Мы решаем этот вопрос локально и в регионах.
Видим разницу с ребятами, играющими в Северной Америке. Там меньше льда, у наших больше возможностей кататься, – сказал Ротенберг.
