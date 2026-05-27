Выяснилось, может ли Кузнецов перейти в "Ак Барс"

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Марат Валиуллин исключил переход нападающего Евгения Кузнецова из уфимского «Салавата Юлаева» в свою команду. Его слова передает «Чемпионат».

«Евгений Кузнецов не может оказаться в «Ак Барсе». Проблема центров есть не только у нас, по всей лиге мы видим, что это штучный товар, сложно выхватить такого игрока, найти того, кто выполнит большой объем работы и в нападении, и в обороне», — сказал Валиуллин.

Кузнецов присоединился к уфимцам в январе 2026 года. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он провел 19 матчей, набрав 18 очков (6 голов + 12 передач). В плей-офф на счету форварда 2 очка в 7 играх.

В прошедшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА. Из-за травм хоккеист сыграл всего 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. До перехода в СКА Кузнецов десять лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.